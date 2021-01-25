الكويت: تأجيل الانتقال للمرحلة الثانية من خطة تشغيل المطار

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، والتي كانت مقررة في بداية فبراير المقبل، حتى إشعار آخر.وقال مجلس الوزراء الكويتي - في بيان صحفي صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - "إنه تم اتخاذ قرار التأجيل في ضوء التوصيات الواردة للمجلس من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا".وأضاف ‏أنه تم تكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى الكويت للحد الأدنى؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.ودعا كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون والالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية، خاصة الحرص على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع، وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية؛ وذلك بناء على توصية من السلطات الصحية، بالإضافة إلى دعوتهم إلى عدم التردد في تلقي اللقاح.تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي تقضي برفع القدرة التشغيلية إلى 60% بدلا من 30%، والتي تطبق بالمرحلة الأولى التي بدأت في أول أغسطس 2020، ليتم إعادة العمل بالمطار بنسبة 100% في أول أغسطس المقبل.