مباحثات عسكرية بين السودان والولايات المتحدة بالخرطوم

وصل الخرطوم السفير أندرو يونج، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، الإثنين، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عددًا من اللقاءات.وقال المركز الإعلامي العسكري بوزارة الدفاع السودانية، في بيان مساء اليوم إنه كان في استقبال يونج بقاعدة الخرطوم الجوية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، قائد القوات البرية واللواء عبدالسلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.أشار البيان إلى أن الزيارة ستبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية المتطورة بين السودان والولايات المتحدة في مختلف المجالات.