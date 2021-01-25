الانتخابات الفلسطينية تطلع البرلمان الأوروبي على استعداداتها لعقد الانتخابات

أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، على آخر استعدادات اللجنة لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.واستعرض ناصر أمام الوفد ورئيسه مانو بينيدا - خلال لقاء عبر تقنية "زووم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - آخر تطورات ملف الانتخابات العامة منذ إصدار المراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات، والترتيبات التي تجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية.وأشار إلى الدعوة الرسمية التي وجهتها لجنة الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكدا دور الاتحاد والبرلمان الأوروبي كشريك للجنة الانتخابات على مدار السنوات السابقة.كما تطرق رئيس لجنة الانتخابات إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.