النمسا: أول شحنة من لقاح أسترازينكا تصل في 7 فبراير المقبل

قال ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، إن بلاده ستتسلم أول شحنة من لقاح كورونا البريطاني (أسترازينكا) 7 فبراير المقبل.وأضاف أنشوبير - في تصريحات اليوم الاثنين- أن الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) تبلغ 343 ألفًا و547 جرعة، حيث أنه يجرى مشاورات مستمرة مع مجلس شراء اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قيادات شركة (أسترازينيكا) البريطانية.وأشار إلى أن النمسا ستتسلم ثلاث شحنات في فبراير، الأولى 63 ألفًا و354 جرعة في 7 فبراير المقبل، ثم 97 ألفًا و763 جرعة في 17 فبراير، ثم 182 ألفًا و430 جرعة في نهاية فبراير المقبل.