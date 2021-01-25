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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر الرقمية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:05 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
أسماء منصور
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في الوقت الحالي تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل طلبات استخراج البطاقات التموينية الجديدة لذلك يبحث المواطنين عن رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية وتشترط الوزارة للقيام بتقديم الطلب الكترونيًا إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر، أو موقع بوابة مصر الرقميه.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

وتستعرض معكم "الدستور" في الخطوات التالية رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر حيث يتم إضافة المواليد الجدد عبر السطور التالية.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

_ اولا يتم الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي من هنا.

_ ويتم إختيار خانة خدمات التموين.

_ثم يتم الضغط على أيقونة "ضم أفراد أسرتي" ثم إختيار "ابدأ الخدمة."

_ كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن واختيار اسم المحافظة التابع لها.

_الضغط على خانة "موافق على الشروط والأحكام"، ثم تسجيل الأشخاص المراد ضمهم إلى بطاقة التموين وكتابة الرقم القومي ومن المفترض أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى لكي يتم ضمهم.

وللقيام بالخطوات السابقة ينبغي على المواطن تسجيل إلى الحساب الخاص به وإذا لم يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد.

بإمكان المواطن معرفة نتيجة الطلب المقدم إلكترونيًا أيضا من خلال نفس الموقع بالضغط على تتبع الطلب لمعرفة الموقف من طلبك، وعن طريق نفس الموقع أيضًا يتم تلقي طلبات نقل الزوجة من بطاقة أسرتها إلى بطاقة زوجها، وكذلك إضافة الأبناء للبطاقات التموينية، بالإضافة لتلقي طلب تبديل المحافظة الخاصة بصاحب بطاقة التموين.

أولوية تسجيل المواليد الجدد

يذكر أنه تم منح أفضلية وأولوية في تسجيل مواليد الأرامل والمطلقات و المدرجين تحت فئة العمالة غير المنتظمة وبرنامج تكافل وكرامة، والفئات محدودة أو معدومة الدخل لانهم أولي بالسلع المختلفة التي سوف تضاف على بطاقة الأسرة للتموين.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية في غضون فترة قصيرة مقبلة عن أسماء المواليد الذين تم قبول طلبات إضافتهم.

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