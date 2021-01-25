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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صايمة محسن.. مَنْ هى أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام في أمريكا؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:06 م
صايمة محسن
صايمة محسن
مروة عنبر
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كأول مسلمة فى الإدارة الأمريكية الجديدة، تتقلد صايمة محسن، في 2 فبرايرالمقبل، منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيجان.

وأفاد موقع «ديترويت فري برس» بأن محسن ستتولى منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة، ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، والذي أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات.

وقال شنايدر إن محسن، التي تشغل حاليا منصب مساعد المدعي العام بشرق ميشيجان، ستحل محله.

وتابع شنايدر: «أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق، صايمة محسن»، واصفًا إياها بأنها: «محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقا، وستكون مدافعة عن مجتمعنا».

من جانبها، قالت محسن، في بيان لها: «إنه لشرف عظيم أن أخدم مواطني المنطقة الشرقية من ميشيجان بصفتي مدعيا عاما، متابعة إنني ملتزمة بالوفاء بمهمتنا الأساسية المتمثلة في تطبيق القانون بأمانة والسعي لتحقيق العدالة للجميع».

وولدت محسن في باكستان، وعملت مدعيا فيدراليا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام.

كما خدمت في وحدة مكافحة العنف والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام، وكذلك في فريق عمل المخدرات، ووحدة الجرائم العامة، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون.

شغلت منصب مساعد المدعي العام في مدينة نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.

وبدأت محسن العمل في مكتب المدعي العام في ميشيجان عام 2002.

وتولت محسن في 2018 منصب مساعد المدعي العام الأول للمنطقة الشرقية من ميشيجان، وهو منصب غير سياسي، حسب وزارة العدل.

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