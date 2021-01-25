تجميد المفاوضات الأمريكية مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي

يترأس خبير الشرق الأوسط والمتخصص في حل النزاعات، روبرت مالي، بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، حسبما تتطلع البيت الأبيض الجديد والإدارة الأميركية.وكان مالي، المولود لأم يهودية أميركية وأب يهودي مصري، عضوًا في فريق الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في قمة كامب ديفيد في يوليو 2000 ومسؤولا رفيعا في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وهو الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، والتي تجري تحليلات حول الأزمات العالمية، وفقا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.ومن خلال النظر في الدراسات السابقة للمجموعة حول الاتفاق النووي الإيراني، يمكن بسهولة استقراء مسار العمل الذي ستتخذه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن هذه الماضية.أولًا، سيكون هناك تجميد إلى ما بعد إجراء إيران انتخاباتها الرئاسية في يونيو من هذا العام، وبعد ذلك، ستطلق الولايات المتحدة مسارين تفاوضيين منفصلين مع إيران: أحدهما حول البرنامج النووي والآخر حول تطوير الصواريخ الباليستية، والتدخل الإيراني في الشرق الأوسط وفقا للتقرير.وبدأ المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي بايدن القادمة بالفعل إجراء محادثات هادئة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وقد اطلعت إسرائيل على هذه المحادثات، حسبما أفادت القناة «12» الإخبارية الأسبوع الماضي، وأكدته صحيفة «The Time of Israel».