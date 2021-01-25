النمسا تعتقل برلماني ورجل مخابرات سابقين في إطار تحقيقاتها بشأن «وايركارد» الألمانية

أكدت هيئة الادعاء في فيينا اليوم الإثنين، اعتقال أحد الأفراد السابقين في استخبارات الشرطة النمساوية، وعضو برلماني سابق من اليمين المتطرف، في ظل التحقيقات الجارية بشأن وقائع فساد في شركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع.ويُشتبه في أن العضو السابق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، والسياسي السابق في حزب الحرية، قاما بمساعدة يان مارساليك مدير التسويق السابق في الشركة، على الفرار إلى خارج البلاد للإفلات من العدالة الألمانية.قال ممثلو الادعاء، إنه بينما تم الإفراج عن رجل المخابرات السابق بعد اعتقاله، مازال السياسي السابق قيد الاحتجاز.وكان مارساليك، وهو مواطن نمساوي تبحث عنه سلطات الادعاء العام في ميونخ، اختفى في يونيو الماضي، وفي ذلك الشهر، أقرت شركة "وايركارد" بأن هناك 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) من أصول، يحتمل أن تكون غير موجودة.