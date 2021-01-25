وزير الصحة الإسباني يعتزم الاستقالة لخوض الانتخابات

يعتزم وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا تقديم استقالته من منصبه غدا الثلاثاء، من أجل خوض انتخاباتإقليمية في كتالونيا، بحسب ما ذكرته إذاعة كادينا سير الإسبانية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيلا يعتزم الترشح لرئاسة الإقليم.وأضافت أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز غدا من سوف يحل محل إيلا، على أن يتولى الوزير الجديد مهام منصبه بعد غد الأربعاء.