ماليزيا: متفائلون بنمو الاقتصاد الرقمي بفضل زيادة التجارة الإلكترونية

أعرب نائب رئيس قسم التجارة الرقمية في مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزي، جوبي جانيسالينحان، عن تفاؤله من إمكانية تحقيق توقعات المؤسسة بنمو الاقتصاد الرقمي في البلاد بنسبة 20 بالمئة بفضل زيادة أنشطة التجارة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا بين رواد الأعمال.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، اليوم الاثنين، عن جوبي القول، إن الاقتصاد الرقمي ساهم بنسبة 19.1 % في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2019.وأضاف أن "هناك قطاعات مثل التكنولوجيا الطبية، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الزراعية، التي سوف تصبح محركا رئيسيا في عام 2021، مما يساهم في زيادة الإيرادات الرقمية".وقال إن "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تُعد من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وسوف يمثل ترويج تجارة الأعمال التقنية الماليزية إلى هذه المنطقة دفعة كبيرة لها".