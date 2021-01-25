الجيش الهندي يعلن وقوع اشتباكات حدودية مع الصين الأسبوع الماضي

أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، أن الجنود الهنود والصينيين اشتبكوا على طول خط السيطرة الفعلي بالقرب من منطقة ناكو لاباس في ولاية سيكيم الأسبوع الماضي.ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن الجيش الهندي القول،" إنه منذ ثلاثة أيام حاولت دورية صينية العبور إلى الأراضي الهندية، ولكن القوات تمكنت من صدها".وأضاف الجيش في بيان" تلقينا عدة استفسارات بشأن مواجهة بين الجيش الهندي والصيني في قطاع سيكيم، نوضح أن مواجهة محدودة وقعت في منطقة "ناكو لاباس" في منطقة نورث سيكيم في 20 يناير الجاري، وقام القادة المحليون بتسوية الوضع وفقا للبروتوكولات المتبعة،و أنه على وسائل الاعلام الابتعاد عن المبالغة في التقارير غير الصحيحة".وكان الجيشان قد اشتبكا في نفس المنطقة في مايو 2020، قبل أيام من وقوع تصعيد غير مسبوق بين الجيشين، أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وعدد من الجنود الصينيين في وادي جالوان في شرق منطقة لاداخ.وكان قادة عسكريون من الهند والصين، قد بدأوا، أمس الأحد، جولة تاسعة من مباحثات لنزع التوترات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق منطقة لاداخ والتوصل لحل لإنهاء الخلاف.