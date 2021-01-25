ولاية هندية تخطط لتطوير موقع لـ «سياحة الحرب»

تخطط مانيبور الواقعة في شمال شرق الهند، لتطوير موقع لـ "سياحة الحرب" في الولاية، من خلال الإبقاء على مطار "كويرينجي" التاريخي الموجود في عاصمتها، إيمفال.وذكرت صجيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن حكومة الولاية تسعى من أجل الاستحواذ على المطار القديم من وزارة الدفاع، بغرض تنفيذ خطتها الخاصة بسياحة الحرب.ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء مانيبور، إن. بيرين سينج، القول إن حكومة الولاية تخطط لنقل وحدات الجيش الهندي المنتشرة حاليا مطار "كويرينجي" إلى موقع آخر، مما سوف يفسح المجال أمام تطوير موقع لسياحة الحرب هناك.يذكر أن مانيبور كان لها دورا رئيسيا في هذا الجزء من العالم خلال الحرب العالمية الثانية، وكان البريطانيون قد أقاموا تسعة مطارات في الولاية، لعب كل منها دورا في الحرب. كما تعتبر "مقبرة حرب ايمفال" بالفعل واحدة من أهم مواقع سياحة الحرب في البلاد.