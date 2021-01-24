مواجهات مع الشرطة الهولندية في تظاهرات رافضة لحظر التجوال

اندلعت مواجهات مع الشرطة الهولندية في عدة مدن خلال مظاهرات رافضة لحظر التجول الذي فرض منذ أمس السبت لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وذكرت "إذاعة مونت كارلو الدولية" بأن قوات الشرطة الهولندية قامت بالانتشار وسط العاصمة أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.فيما أفادت مصادر إعلامية بوقوع أعمال نهب من قبل المتظاهرين مما أجبر الشرطة على استخدام خراطيم المياه وفي بعض المدن استخدمت الغاز المسيل للدموع.