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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هنا.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 مجموعات

الأحد 24/يناير/2021 - 09:53 م
مرتبات يناير
مرتبات يناير
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات يناير 2021، لموظفي الدولة، وأكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر يناير الجاري للعاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة.
بدأ اليوم الأحد الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢١، وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢١، وبذلك يتم صرف المرتبات على ثلاث أيام متتالية، على أن يتم تقسيم كافة الوزارات والهيئات على ثلاث مراحل، منعا لتكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الألى ATM، فى يوم واحد حفاظا على صحة المواطنين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونقدم لكم تقرير يتضمن موعد صرف المرتبات لكل الوزارة أو هيئة حسب اليوم المخصص لها.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2021


نستعرض لكم في التقرير التالي موعد صرف المرتبات لشهر يناير الجارى، مقسمة على ثلاث مراحل:

- بدأت وزارة المالية اليوم الاحد الموافق ٢٤ يناير، فى صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة التابعين للجهات التالية، وهى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووزارات "الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق"، والمديريات التابعة لتلك الجهات، وايضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، وهذة المرحلة الأولى من صرف المرتبات.

- أما سيتم صرف مرتبات موظفى الدولة، التابعين للمرحلة الثانية، والتى ستكون غدا يوم الاثنين الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢١، فى الجهات التالية، وهى وزارات "التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي"، والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، فضلا عن العاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

والمرحلة الثالثة، التى ستكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير المقبل، سيتم صرف المرتبات للعاملين فى الجهات التالية، وهى وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وأيضا مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات، بالإضافة إلى العاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

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