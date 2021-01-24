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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة بمصر

الأحد 24/يناير/2021 - 06:46 م
عيد الشرطة
عيد الشرطة
أحمد عوض
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موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك ، تصدر بحث جوجل حول توقيت اجازة عيد الشرطة الرسمي الموافق يوم 25 يناير، بعد إعلان الحكومة أن سيكون الخميس هو التوقيت الرسمي للإجازة، ويعد ذلك اليوم هو ثاني أيام الاجازات الرسمية في قائمة اجازات العام الميلادي 2021.
يشهد عام ٢٠٢١ العديد من الإجازات الرسمية والأعياد، سواء للمسلمين أو المسيحيين، للموظفين في القطاعات الخاصة أو العامة، ويحق للموظفين أخذ هذه الأيام إجازة مدفوعة الأجر أو العمل بها كما يحدث في عدد كبير من الأماكن في القطاع الخاص، نظير أخذ مكافأة عن زيادة أيام العمل، كما يتجه البعض الآخر إلى الخروج في المنتزهات وأماكن الفسح، لقضاء أوقات الإجازة مع الأسرة.

موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك

ومن هذا الجانب، قرر البنك المركزى إعطاء جميع بنوك مصر إجازة رسمية، يوم الخميس الذي يوافق 28 يناير 2021، على أن تفتح البنوك أبوابها للعمل من صباح يوم الأحد الذي يوافق 31 يناير 2021، بمناسبة عيد الشرطة المصرية 25 يناير.

وقال "مدبولي": لقد تم إصدار قرار رسمي بأن يكون يوم الخميس الذي يوافق 28/1/2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، وفي قطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، يأتي ذلك  بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وفي هذا السياق، تم تحديد هذا اليوم بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

توقيت اجازة عيد الشرطة


يحصل الموظفون في مصر سواء في القطاع الخاص أو العام على الإجازة يوم الخميس بنهاية هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بالتهنئة في مستهل اجتماع للحكومة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، وجميع أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، في مناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2021 وعيد الشرطة المصرية.

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