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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد إجازة 25 يناير هذا العام 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 02:11 م
إجازة 25 يناير
إجازة 25 يناير
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في معرفة موعد اجازة 25 يناير هذا العام 2021، الذي يحتفل به المصريين من كل عام، ولكن هذا العام يختلف في ظل الظروف التي يعاني منها العالم منذ بداية أزمة كورونا المستجد، فهناك بعض المواطنين من هواة السفر والرحلات فيسألون عن هذا اليوم ليبدوا استعدادتهم لرحلاتهم وسفرهم.

موعد اجازة 25 يناير هذا العام 2021

حدد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

موعد أجازة العاملين في البنوك

من جانبهم، يحتفل المصريين من كل عام  يوم 25 يناير بالعيد الـ69 للشرطة المصرية، وتحل معه ذكرى ثورة 25 يناير، ومن جانبه، وأكد البنك المركزي، أنه تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الشرطة وذكرى يناير، وذلك بدلًا من غد الإثنين الموافق 25 يناير، لافتا أن يوم الإثنين هو يوم عمل طبيعي.

مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2021

وبعد معرفة موعد اجازة 25 يناير هذا العام 2021، يشار إلى أنه حدد مجلس الوزراء  الأجازات الرسمية لهذا العام 2021 في بيان رسمي للقطاعين الحكومي والخاص، مدفوعة الأجر، وتم ترحيل أي يوم إجازة في الشهر إلى يوم الخميس، وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، وأما عن العطلات الرسمية، وهي:

- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوم الاثنين 25 يناير.

ـ عيد تحرير سيناء، الذي يوم الأحد 25 أبريل.

ـ عيد العمال، الذي يوم السبت 1 مايو.

شم النسيم، الذي يوم الإثنين 3 مايو.

ـ وقفة عيد الفطر المبارك وثلاث ايام العيد.

ـ ثورة 30 يونيو، التي يوم الأربعاء 30 يونيو.

ـ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك و4 ايام العيد.

ـ عيد الثورة، الذي يوم الجمعة 23 يوليو.

ـ رأس السنة الهجرية، الذي يوم الاثنين 9 أغسطس.

ـ عيد القوات المسلحة، الذي يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

ـ المولد النبوي الشريف، الذي يوم الاثنين 18 أكتوبر.

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