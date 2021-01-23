شاهد.. أغنية 25 يناير فى عيد الشرطة

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان 25 يناير، ترصد فيها قصة عيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69.وتعود مناسبة الاحتفال إلى معركة الشرطة المصرية ضد القوات البريطانية في 25 يناير 1952، والتي خلدت بطولة فريدة من الكفاح والشجاعة والاستبسال في الدفاع عن مواقعهم بعد أن رفض رجال الشرطة إخلاء مبنى المحافظة للقوات الإنجليزية ليسقط فيها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا.