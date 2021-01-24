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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عيد الشرطة| مركز الإعلام الأمني يواجة شائعات الجماعة الإرهابية

الأحد 24/يناير/2021 - 07:34 م
الشرطة
الشرطة
عمرو المزيدي
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لعب مركز الإعلام الأمني، التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية دورًا مهمًا خلال العام المنقضي في مواجهة الشائعات التي بثتها الجماعات الإرهابية عبر أذرعها الإعلامية المشبوهة، لبث سمومها لمحاولة زعزعة الاستقرار.

شائعة النزيل خالد حمدي
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل "فيسبوك" بشأن دخول النزيل خالد حمدى المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقه لإتهامه فى إحدى القضايا - فى الإضراب عن الطعام.

أوضح المصدر أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب،
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتي فى إطار نهج الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لنشر الإدعاءات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.

شائعة الاعتداء على نزلاء حجز قسم دار السلام
أكد المركز الإعلامي عدم صحة الادعاءات التى تناولتها إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت من الاعتداء على المحبوسين بقسم شرطة دار السلام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعات.

شائعة سوء معاملة سجناء
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائى نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن، إضافة إلى تعرض ذويهم لسوء معاملة أثناء الزيارات والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" – إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحى ممَن يعانون من حالات صحية حرجة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة، وذلك في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.

خبر كاذب
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار كورونا بين نزلاء السجون ووفاة عدد منهم نتيجة الاشتباه فى إصابتهم بالوباء، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.

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