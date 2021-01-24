رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
محمود علاء يبدأ رحلة التمرد فى الزمالك (خاص)
الأحد 24/يناير/2021 - 03:13 م
طباعة
فجر مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة فيما يتعلق باستبعاد محمود علاء، مدافع الفريق، من مباراة أسوان بالأمس.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة
تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة
السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا
موعد امتحانات نصف العام 2021
الصور
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي
السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله
محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه
جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم
رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر
الأكثر قراءة
الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات
أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا
وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية
أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»
المزيد
إنفوجراف
«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة
«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس
خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)
تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)
نجم الساعة
«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم
منوعات
مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»
تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين
كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف
الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية
المزيد
أيام زمان
لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟
«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه
«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ
«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد
الثقافة
طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»
ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى
طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»
«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم
المزيد