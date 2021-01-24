برلماني: مشروع الاستزراع السمكي سيوفر آلاف فرص العمل للشباب

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، واصفا المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بأنه يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.وأكد عضو مجلس النواب في بيان له، اليوم، أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من التخصصات، فضلا عن أنه سيكون إضافة كبيرة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.وذكر " الديب"، أن من بين أهداف هذا المشروع أن يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مشيدا بدور الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.