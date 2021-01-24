باكستان تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك V»

أفادت وسائل إعلام باكستانية محلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الباكستانية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ومنحت موافقة لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع اللقاح.ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن صحيفة "DAWN" الباكستانية، فإن اللقاح الروسي هو ثالث عقار تمت الموافقة عليه للاستخدام في إسلام أباد.وقال مسؤول بالحكومة الباكستانية: "في اجتماع استضافه مجلس تسجيل واعتماد الأدوية في باكستان (Drap)، حصل لقاح آخر على تصريح طارئ، تم تطويره بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".وأكد المسؤول أيضا أن شركة الأدوية المحلية AGP ستكون المستورد والموزع الوحيد للقاح الروسي.وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم، حيث أجازته كل من الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وفنزويلا،و البرازيل، وفلسطين والجزائر والإمارات وهنغاريا.