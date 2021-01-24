حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 24 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: أنت على موعد مع ترقية أو مكافأة لإخلاصك في عملك، لا تتراجع عن الجدية ولكن حاول ألا تجهد نفسك وكن هادئا.عاطفيا: هناك من يراقبك وينتظر الفرصة في أن يتحدث معك، تكلم بصراحة ووضوح لتستطيع أن توصل له وجهة نظرك بصدق.صحيا: تعاني من صداع نصفي بسبب التفكير والإجهاد حاول أن تأخذ قسط من الراحة وتستشير الطبيب.