حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيا: شراكة جديدة في الطريق إليك ولكن فكر جيدا ووثق كل شئ حتى تحفظ حقوقك.
عاطفيا: اهتمامك الزائد بعملك يجعلك بعيد عن شريكك وعائلتك، حاول أن تعتني بهم أكثر فهم في حاجتك.
صحيا: الوجبات الدسمة السريعة تزيد من وزنك وتشعرك وتضر من صحتك اهتم أكثر بالأكل الصحي حتى لا تعود لك آلام المعدة.
مهنيا: شراكة جديدة في الطريق إليك ولكن فكر جيدا ووثق كل شئ حتى تحفظ حقوقك.
عاطفيا: اهتمامك الزائد بعملك يجعلك بعيد عن شريكك وعائلتك، حاول أن تعتني بهم أكثر فهم في حاجتك.
صحيا: الوجبات الدسمة السريعة تزيد من وزنك وتشعرك وتضر من صحتك اهتم أكثر بالأكل الصحي حتى لا تعود لك آلام المعدة.