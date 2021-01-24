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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 24 يناير 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
السرطان
السرطان
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:

مهنيا: شراكة جديدة في الطريق إليك ولكن فكر جيدا ووثق كل شئ حتى تحفظ حقوقك.
عاطفيا: اهتمامك الزائد بعملك يجعلك بعيد عن شريكك وعائلتك، حاول أن تعتني بهم أكثر فهم في حاجتك.
صحيا: الوجبات الدسمة السريعة تزيد من وزنك وتشعرك وتضر من صحتك اهتم أكثر بالأكل الصحي حتى لا تعود لك آلام المعدة.

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