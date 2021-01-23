ما بين تنمر وعنصرية.. كيف عاشت بريانكا شوبرا طفولتها؟

روت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا كيف كانت طفولتها مع أقرانها في المدرسة، كما تعرضت للعنصرية بسبب لون بشرتها أثناء التحاقها بمدرسة ثانوية أمريكية.وكشفت النجمة الهندية بحسب موقع "جود مورنينج أمريكا" عن الإساءة والتنمر الذي تغرضت لها وهى صغيرة حتى اضطرت للعودة إلى بلادها عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وهو الأمر الذى روته فى مذكراتها القادمة تحت عنوان "أنفينيشد" التي ستصدر الشهر المقبل.وقالت شوبرا، 38 عامًا: "لقد تعاملت مع الأمر بشكل شخصي جدًا"، مضيفة أنه أثر سلبا على حياتها: "دخلت في حالة من الانطوائية، وأردت أن أكون غير مرئية تمامًا كما فقدت ثقتي بنفسي بالفعل".وتتذكر شوبرا أنها انتقلت من الهند إلى الولايات، عندما كانت بعمر الثانية عشرة، وأقامت مع أقاربها في نيويورك وإنديانابوليس وأخيرًا نيوتاون، ماساتشوستس، مشيرة إلى أن التنمر لاحقها فى المدرسة، ومن زملائها فى الصف، إذ كان يصفوها: "أيتها البُنِّية، عودي إلى بلدك، عودي إلى الفيل الذي جئت عليه".واستطاعت شوبرا الحائزة على لقب ملكة جمال العالم 2000 أن تقاوم التنمر بل وتتغلب عليها: "لقد كنت محظوظة للغاية، لدرجة أنني عندما عدت إلى الهند كنت محاطة بقدر كبير من الحب، العودة إلى بلادي ساعدتني على الشفاء من الصدمة".