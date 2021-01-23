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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اعرف.. موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق | أحداث الحلقة 20: طارق يرجع للؤلؤ

السبت 23/يناير/2021 - 07:11 م
لؤلؤ
لؤلؤ
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة حول موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق وأحداث الحلقة السابقة رقم 20، حيث شهد المسلسل إقبالا كبيرا وتفاعلا من جانب الجنهور منذ بداية عرض حلقاته يوم 27 ديسمبر الماضي 2020.

موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق

يعرض مسلسل لؤلؤ على mbc العراق،  في تمام الساعة 4 عصرَا حيث تتم إعادته مرتين على مدار اليوم بعد عرض الحلقة الأصيلة حيث يذاع في الإعادة في تمام الساعة الثالثة  صباحًا، و المرة الثانية في تمام الثامنة صباحا،  وتعرض حلقات مجمعه مختصر لأحداث المسلسل التي تعرض خلال أيام الأسبوع يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرًا .

كما يعرض المسلسل على قناة قناة on الساعة 7:45 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا ويعرض على قناة on drama الساعة 10 مساءا ويعاد الساعة 5 صباحا.

مسلسل لؤلؤ الحلقة عشرين 20

تدور أحداث مسلسل لؤلؤ في الحلقة عشرين حيث ذهبت لؤلؤ التي تجسد شخصيتها الفنانة مى عمر إلى عائلة بدر المزيفة وجلست معهم، ثم ذهبت لهم مروة صديقتها تناشدهم بالتمثيل الجيد وأنها تعطيهم اموالا كثيرة للقيام بهذا الدور ويدور حديث بينها وبين بدر وأنها لن تحب لؤلؤ وتقول له أنها أخذت منها الشهرة والنجومية.

كما بدأ الحلقة باعتراف مجدي مدير أعمال لؤلؤ بحبه لها وظل يبكى وهي تحضنه وتقول له أن لا احد يحتل مكانته بالنسبة لها، ثم ذهب لها طارق يترجاها ويقول لها أن حياته بدونها غير مكتملة.

وذهبت نهال إلى طارق تهدده بأن يعترف ببنته وأنها ستفضحه على السوشيال ميديا، وقال لها أنه لا يتهدد وتعمل ما تشاء، ثم ذهبت نهال إلى والدها تقول له أن ابو ابنتها سيعترف بها.
ويدور خلال الحلقة عشرين ايضا حوار بين أم لؤلؤ وصديقتها مروة حيث تقول لها أنها لابد أن تبحث عن أهلها وأن لؤلؤ غير دائمة لها وأنها ستتزوج ولابد أن تشق مروة طريقها.

وبعد معرفة موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق وأحداث الحلقة السابقة، في أثناء الحلقة يفاجئ بدر لؤلؤ ويخطبها بخاتم فضة وتعترف له بحبها، ثم تنتهي من سهرتها معه وتعود إلى البيت وتجد طارق يعمل لها حلفة ويرجعها إلى عصمته ويلبسها خاتم ويقول لها لحقت نفسي ورجعتك قبل العدة ما تخلص في وسط فستان العرس وأهلها ومدير أعمالها ثم تنتهي الحلقة على هذا المشهد.
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