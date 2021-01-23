تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بالمعادى

وشهد معاون مباحث قسم المعادى أنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة، توجه لمنزل المتهم الأول وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على بعض المواد المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأرشد عن مكان جلبه المراد المخدرة وبالتوجه للمكان المحدد تم ضبط المتهمين الثلاثة الآخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المهدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، محاكمة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بالمعادى، لجلسة 22 فبراير المقبل.صدر القرار بعضوية المستشارين مجدى عبدالمجيد، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد. ف"، و"أحمد. ع"، و"نصار. ج"، و"عبدالحليم. ع"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير المصرح بها قانونًا.