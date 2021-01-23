مسؤول ماليزي: التطعيم ضد كورونا مهم لاستعادة الاقتصاد القوي

أعلن نائب الأمين العام بوزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزية محمد نور عزمان حسن، اليوم، أن برنامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي خططت له الحكومة يشكل أهمية كبرى من أجل خلق مناعة جماعية وتمكين اقتصاد البلاد من التعافي.وقال نور -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إنه عندما تتحقق المناعة الجماعية سيتم التحكم في انتقال عدوى الفيروس لأن غالبية السكان قد تكيفوا معه فلديهم بالفعل مقاومة ضد الفيروس.وأضاف المسؤول الماليزي أنه عندما يكون لدينا مقاومة جماعية ضد الفيروس، يمكننا أن نتجول ونلتقي ببعضنا البعض كالمعتاد لذا فإن الفرصة المتاحة ستكون أكبر لنمو الاقتصاد.