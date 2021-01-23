4275 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

أعلن المدير العام للصحة في وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله اليوم السبت، تسجيل 4275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حصيلة غير مسبوقة تتخطى آخر رقم قياسي تم تسجيله في 16 يناير الجاري بـ4029 إصابة.وأشار عبدالله - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) - إلى أن 4313 شخصا تعافوا من عدوى الفيروس، وهو رقم قياسي آخر تسجله ماليزيا في اليوم نفسه، ليبلغ إجمالي المتعافين حتى اليوم 137 ألفا و19 شخصا.وأضاف أن إجمالي الإصابات بكورونا في ماليزيا وصل إلى 180 ألفا و455 حالة، بينهم 42 ألفا و769 حالة نشطة، من ضمنهم 260 حالة حرجة تتلقى العلاج في وحدات الرعاية المركزة.وعن أعداد الوفيات، قال المسؤول الماليزي إنه تم تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي في البلاد حتى اليوم 667 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.