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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

السبت 23/يناير/2021 - 06:48 م
رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام، حيث قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب ملء الاستمارة الخاصة بالثانوية العام خلال الأيام الماضية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

يستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لتعبئة الاستمارة، وهو: moe-register.emis.gov.eg ، ولم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن.

والخطوة الثانية، أن يحصل الطالب على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع التربية والتعليم، ويقوم بالدخول عبر الرابط السابق، ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية، ويتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية: وهي على الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره، وكتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.

وأما عن آخر حاجة يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة للطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات.

حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

نشرت أنباء عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، عن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة، حيث خرج مجلس الوزراء ونفي ما تم تداوله في بيان رسمي أكد فيه:"ى نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021.

وكشف تفاصيل التواصل مع وزارة التربية والتعليم قائًلا:" إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، مُوضحةً استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2021


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