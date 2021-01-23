شرطة النقل تضبط 2010 قضايا فى المواصلات

نجحت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط 2010 قضايا متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، حيازة مواد مخدرة".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.وإستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.