قنا تسلم 63 عقد إيجار وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا

سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقود إيجار وحدات سكنية لـ63 أسرة من الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات في مركز دشنا.وأوضح المحافظ، في بيان، أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار بلغ 227 مواطن من قرى (نجع سعيد، نجع عزوز، أبومناع غرب، فاو قبلي، أبودياب غرب)، وتم تشكيل لجنة لبحث حالاتهم الاجتماعية، وبلغ عدد المستحقين 63 مواطنا، مؤكدا على أنه تم تسليم كافة الوحدات بعد فحص جميع الحالات المتقدمة بدقة لضمان ذهاب الوحدات لمن يستحق من المتقدمين.وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.