



رابط حجز موعد تساهيل 2021 والأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية

يمكن للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية الدخول عبر موقع شركة تساهيل من خلال هذا الرابط ( من هنا ) لتسجيل بياناتهم بالتفصيل والتي تعد من أكبر الشركات المصرية المتخصصة في تسهيل إجراءات العمالة ومتابعة إجراءات ما بعد السفر حيث تقوم بإصدار تأشيرات الدخول لهم و لأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة عائلية للراغبين من المصريين المقيمين هنا في استضافة ذويهم فترة من الوقت حيث تصل مدة صلاحية تأشيرتها إلى 360 يوما تبدأ من تاريخ إصدارها على أن تكون مدة الإقامة هناك 3 أشهر فقط .

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل إلكترونيا

وفرت شركة تساهيل للسفر إلى الخارج موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله حجز مواعيد السفر إلى الخارج بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع شركة تساهيل الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار مواعيد الحجز القائمة





كتابة البيانات المطلوبة من اسم الراغب في السفر و رقم جواز سفر وغيرها





اختيار كلمة حجز





الضغط على زر تأكيد حجز





ظهور مواعيد الحجز





الأوراق التي تطلبها شركة تساهيل لحجز السفر

يبحث الكثير عن رابط حجز موعد تساهيل 2021 والأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية والتي يمكن تلخيصها في:-





جواز سفر ساري لمدة 6 شهور





استمارة انجاز وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الصحي





حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة





تقديم ما يثبت حجز فندق او سكن داخل المملكة العربية السعودية





تقديم شهادة إثبات ملاءمة مالية من أحد البنوك





تقديم خط سير الرحلة

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يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر للخارج محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط حجز موعد تساهيل 2021 والأوراق المطلوبة لاستخراج تاشيرة السعودية والتي تعد أكبر شركات إلحاق العمالة إلى المملكة العربية السعودية ومتابعة إجراءات ما بعد السفر لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية حجز مواعيد مع شركة تساهيل.