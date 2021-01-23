التحالف يعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه الرياض

نجحت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، فى اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثى باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وأعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض.وأحبط التحالف، أمس، عمليتين إرهابيتين حاول الحوثيون تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر، وتدمير طائرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.