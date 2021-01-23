حظك اليوم.. برج العذراء السبت 23 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية.عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك،عندك بدايات افضل وادرس الموضوع جيدا، لا تتهور في قراراتك.صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.