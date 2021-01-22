براتب 3250 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركات أمن بالزمالك

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالزمالك، وبراتب يصل إلى 3250 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون يجيد اللغة الإنجليزية، وذلك للعمل 8 ساعات، وبراتب 3250 جنيه.كما تطلب الشركة، 10 فرد أمن، وذلك للعمل 12 ساعة، وبراتب 3000 جنيه.وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 21 إلى 39 سنة، وأن يكون طوله 170 سم.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01200448180، والتواصل مع المدير المسئول أحمد حمدي، أو التوجه لمقر الشركة في 26 شارع محمد مظهر، الزمالك.