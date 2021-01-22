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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نائبته احتواء أزمة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:52 م
بايدن
بايدن
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن التقى نائبته كامالا هاريس، اليوم الجمعة، حيث ناقشا جدول أعمالهما خاصة ما يتعلق بتقديم الإغاثة للأسر العاملة واحتواء أزمة كورونا، مضيفة أن الرئيس بايدن يعتزم الحديث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت لاحق اليوم.

وأضافت ساكي- في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة- أن إدارة بايدن اتخذت سلسلة من الإجراءات لمكافحة التطرف العنيف في الداخل، وذلك في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس (الكابيتول) منها تكليف مكتب مدير المخابرات الوطنية بتجميع تقييم شامل للتهديدات، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني بشأن التطرف العنيف المحلي، وسيأتي التحليل من مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت إلى أن من ضمن الإجراءات أيضا تركيز قدرة مجلس الأمن القومي على مكافحة التطرف الداخلي، وكجزء من هذا "سيبذل مجلس الأمن القومي جهدًا لمراجعة السياسة لتحديد كيف يمكن للحكومة أن تشارك المعلومات بشكل أفضل حول هذا التهديد، ودعم الجهود لمنع التطرف، وتعطيل شبكات التطرف العنيف، وأكثر من ذلك".

وتابعت أن الرئيس بايدن أجرى اتصالا بقائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون؛ ليشكره على عمل الحرس الوطني على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث عرض بايدن على قائد الحرس الوطني "أية مساعدة مطلوبة ليس فقط من الحكومة ولكن على المستوى الشخصي أيضًا، وطلب منه التواصل بخصوص أي شيء يحتاجه على الإطلاق".

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