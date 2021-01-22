ضبط 1722 هاربًا من تنفيذ أحكام على مدار 3 أيام

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، على مدار 3 أيام، نتج عنها ضبط 1722 هارب.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «3 أحكام جنايات و361 أحكام حبس جزئي و58 حكم حبس مستأنف و690 حكم غرامات و338 أحكام مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.