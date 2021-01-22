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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 في انفجارين بروسيا داخل شركة بترول ومنجم

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:40 م
انفجارين بروسيا
انفجارين بروسيا
وكالات
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لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في روسيا، اليوم الجمعة، إثر حادثين منفصلين، أحدهما بشركة للبترول والآخر في منجم.

وقال المدعي العام المسئول، اليوم الجمعة، إن شخصين لقيا حتفهما داخل شركة بترول صغيرة في جمهورية تتارستان الروسية، بعد انفجار صهريج مياه.

وتجري السلطات الروسية تحقيقا على خلفية انتهاك لوائح السلامة داخل المصنع.

وفي بلدة كيميروفو بمنطقة سيبيريا توفي ثلاثة من الرجال إثر انفجار في منجم فحم، ما أدى إلى انهيار فيه.

وكان غاز الميثان قد تسرب من قبل داخل هذا المنجم على عمق 265 مترا تحت الأرض.

وتمكن 41 زميلا للرجال الثلاثة من إنقاذ أنفسهم من عمق المنجم، وصعدوا إلى السطح وفقا لما قاله نائب حاكم المنطقة.

ويجري الادعاء العام أيضا تحقيقات في هذا الحادث.

وتقع حوادث مميتة بصورة متكررة في روسيا نظرا لعدم مراعاة لوائح السلامة في أماكن العمل.

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