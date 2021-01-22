إسلام عاطف يكشف كواليس تعاونه مع حلمي عبدالباقي

كشف الملحن إسلام عاطف عن كواليس تعاونه مع المطرب الكبير حلمي عبدالباقي، من خلال أغنية "بعتذرلك"، التي قام الأخير بالانتهاء من تسجيل الصوت الخاص بها مؤخرا، وتعد بمثابة عودة له بعد غياب.وقال "عاطف"، لـ"الدستور": "التعاون مع حلمي عبدالباقي كانت حاجة مرتبة جدا ومنسقا لها بشكل كبير، من أجل أن يتم أغنية بعتذرلك، ولم يتم تغيير فيها أي شيء نهائيا أو إضافة أي ميوزك أو كلمات عليها".وتابع قائلا: "أنا بحب حلمي عبدالباقي جدا، وسعيد إني بتعاون مع مطرب كبير في أغنية بعتذرلك من كلمات الشاعر إبراهيم محمد، والذي تعاونت معه من قبل في أغنية ألوان خشب ولدينا أغنيات أخرى خلال الفترة المقبلة".