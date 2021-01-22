موعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON Drama ومواعيد الإعادة

موعد مسلسل لؤلؤ





موعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON وتصدر مسلسل لؤلؤ التريند منذ الحلقات الأولى لعرضه على الشاشات المختلفة حيث حقق نجاحا كبيرا مما دفع المتابعين للبحث عنه بشكل يومي سواء على القنوات العارضة أو عبر المشاهد الخاصة من المسلسل التي تنشر تباعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إضافة إلى المتابعة بشكل دوري على منصة واتش ات.





مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ ON Drama وترصد " الدستور " في التقرير التالي موعد عرض مسلسل لؤلؤ والذي قام بتأليفه محمد مهران وهو من إخراج محمد عبدالسلام حيث يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON ويعرض في الساعة 7:45 مساء على on، والإعادة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

ويعض أيضا مسلسل لؤلؤ الذي أشرف على الكتابة والاخراج فيه المخرج والمؤلف محمد سامي عبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.



ومسلسل لؤلؤ، بطولة عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.



وتدور أحداث العمل التليفزيوني لؤلؤ في إطار درامي، عن فتة تدعى لؤلؤ، تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها من تربيتها لملجأ وسجن والدتها حتى حققت نجاحا واسعا.