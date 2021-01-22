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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON Drama ومواعيد الإعادة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:52 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
حسين الجندي
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تواصل النجمة مي عمر والنجم أحمد زاهر وصناع مسلسل لؤلؤ في عرض العمل على القنوات المختلفة فيما لا زال يبحث متابعيه عن موعد عر ض مسلسل لؤلؤ ومواعيد إعادة عرض مسلسل لؤلؤ حتى تصدر الكلمات الأكثر بحثا علي جوجل خاصة مع تصاعد أحداثه الشيقة.

موعد مسلسل لؤلؤ

وتصدر مسلسل لؤلؤ التريند منذ الحلقات الأولى لعرضه على الشاشات المختلفة حيث حقق نجاحا كبيرا مما دفع المتابعين للبحث عنه بشكل يومي سواء على القنوات العارضة أو عبر المشاهد الخاصة من المسلسل التي تنشر تباعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إضافة إلى المتابعة بشكل دوري على منصة واتش ات.

موعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON 

وترصد "الدستور" في التقرير التالي موعد عرض مسلسل لؤلؤ والذي قام بتأليفه محمد مهران وهو من إخراج محمد عبدالسلام حيث يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON ويعرض في الساعة 7:45 مساء على on، والإعادة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ ON Drama

ويعض أيضا مسلسل لؤلؤ الذي أشرف على الكتابة والاخراج فيه المخرج والمؤلف محمد سامي عبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

ومسلسل لؤلؤ، بطولة عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل التليفزيوني لؤلؤ في إطار درامي، عن فتة تدعى لؤلؤ، تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها من تربيتها لملجأ وسجن والدتها حتى حققت نجاحا واسعا.

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