تفاصيل انفجار سيارة نقل أسطوانات غاز بطريق القاهرة- الإسماعيلية

ورد إلى الأجهزة الأمنية بلاغ بانقلاب سيارة نقل مُحملة بأسطوانات البوتاجاز حال سيرها على الطريق القادم من القاهرة المتجه إلى الإسماعيلية، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة وامتدادها لبعض أسطوانات البوتاجاز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم رفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة باشتباه بخلع بالكتف، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.