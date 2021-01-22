أحمد زاهر يشوق الجمهور للحلقات الأخيرة من «لؤلؤ»

شوق النجم أحمد زاهر جمهوره لأحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" والذي يتم عرضه حاليا ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وكتب "زاهر" عبر صفحته على "فيسبوك": "اللي فات حاجة واللي جاي حاجه تانية خالص، إمضاء: طارق نصار مسلسل لؤلؤ.. جايلك يا لؤلؤ".وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية عرضه، فيما انتهي الفنان أحمد زاهر من تصويره بشكل كامل، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وآخرين وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإشراف على الكتابة والإخراج لـ محمد سامي وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.