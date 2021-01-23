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الكرازة

كريم كمال: حديث القمص تادرس يعقوب عن الألحان القبطية لا يتعارض مع طقس الكنيسة

السبت 23/يناير/2021 - 01:23 م
الكاتب والباحث كريم
الكاتب والباحث كريم كمال
مونيكا جرجس
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قال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن حديث القمص تادرس يعقوب ملطي في الفيديو المنتشر والموجه للشمامسة خلال إحدى القداسات عن الألحان القبطية لا يتعارض مع طقس الكنيسة ولا يجب أن نتناقش في مضمونة خارج السياق الذي قيل من أجله.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور ": أن القمص تادرس يعقوب أحد علماء الكنيسة البارزين وله العديد من الكتب التي تتحدث عن أهمية الحفاظ على اللغة القبطية والألحان القبطية وما تحدث به للشمامسة يتفق مع العديد من احاديث الراحل العظيم قداسة البابا شنودة الثالث عن أهمية اختيار الألحان المناسبة والسهلة لعامة الشعب في الأعياد والمناسبات.

وتابع: لأن في أحيان كثيرة يتسابق الشمامسة في حفظ ألحان قبطية صعبة غير معروفة لأغلب العامة وقولها في قداسات الأعياد والمناسبات وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت الشعب عن الصلاة واعتقد هذا ما كان يقصدة القمص الجليل.

وأضاف كمال "نحن نستعمل في كل دولة اللغات المحلية التي تتكلم بها الدولة بجانب اللغة القبطية في الصلاة حتى يفهم أغلب الشعب الصلاة.

وتابع: أصبحت هناك مشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم اقتطاع أجزاء من أحاديث موجه لموضوع معين ولفئة محددة وهو ما يغير معنى الحديث.

وطالب كمال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفتح فصول في كل كنيسة لتعليم اللغة القبطية حتى نحافظ على لغة الكنيسة الأم ولا يجد الشعب صعوبة في فهمها خلال الصلوات.

وأضاف كمال "مازلت هناك عائلات قبطية تتحدث اللغة القبطي في المنازل ومنها عائلة نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والتي خرج منها العديد من الكهنة والرهبات وأيضا تاسوني إنجيل زوجة الراحل القمص بيشوي كامل كاهن كنيسة مار جرجس بمنطقة اسبورتنج بالإسكندرية وهي نفس الكنيسة التي يخدم فيها العلامة القمص تادرس يعقوب وهي الكنيسة التي تخرج منها العديد من مطارنة وأساقفة ورهبان وكهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسيةً وأغلبهم تتلمذ وتعلم على يد الراحل القمص بيشوي كامل والقمص تادرس يعقوب والراحل القمص لوقا سيداروس.

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