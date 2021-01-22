أسقف دشنا يترأس صلاة القداس الإلهى

على البابا

ترأس الأنبا تكلا أسقف دشنا، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بدشنا.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، قام أسقف دشنا بترقية مجموعة من الشمامسة إلى رتبة الأغنسطس.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاسوالكهنة والمرتلين فقط.