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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:00 م
قضية تموينية متنوعة
قضية تموينية متنوعة
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2.76 طن مصنعات لحوم) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 1.85 طن «رنجة- ملح طعام» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المملحة بدون ترخيص بمحافظة الغربية، هذا بالإضافة إلى مضبوطات أخرى.

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