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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تطلق حملة ترويج للقاح كورونا بتكلفة 25 مليون يورو

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت وزارة الصحة الألمانية و"معهد روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض والمركز الألمانى للتثقيف الصحي حملة للترويج لتلقي لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأعلنت متحدثة باسم وزارة الصحة، أنه تم تخصيص إجمالى 25 مليون يورو لحملة "ألمانيا تشمر الأكمام" التي صممتها وكالة "شولتس أند فرندز" للإعلان في برلين.

مضيفة أن أكثر من 12 مليون يورو من التكاليف تذهب إلى الملصقات، وقالت المتحدثة إن الحملة منقسمة إلى قسمين، وأضافت: "تركز المرحلة الأولى على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين سيُجرى تطعيمهم أولاً، نريد أن نصل إلى هؤلاء الأشخاص بالمعلومات المستهدفة، وفى الوقت نفسه، تعزز الحملة التضامن مع أولئك الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية بين عامة السكان تبدأ المرحلة الثانية، عندما يكون اللقاح متاحًا لجميع السكان".

وذكرت المتحدثة أنه سيُجرى أولاً وضع إعلانات على مساحات دعائية على الإنترنت.

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