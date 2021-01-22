حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:20 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: بعض العقبات في طريقك تمنعك من الوصول لهدفك ولكن اطمئن سوف ينتهي الأمر كما تحب.
عاطفيا: انسى الماضي وتقدم للأمام، شخص يبذل مجهود لمساعدتك للخروج من طاقة الحزن المحيطة بك.
صحيا: أنت مهمل جدا في صحتك وتركت الأمور تزداد سوء، توقف عن عنادك وراجع الطبيب والتزم بإرشاداته.
مهنيا: بعض العقبات في طريقك تمنعك من الوصول لهدفك ولكن اطمئن سوف ينتهي الأمر كما تحب.
عاطفيا: انسى الماضي وتقدم للأمام، شخص يبذل مجهود لمساعدتك للخروج من طاقة الحزن المحيطة بك.
صحيا: أنت مهمل جدا في صحتك وتركت الأمور تزداد سوء، توقف عن عنادك وراجع الطبيب والتزم بإرشاداته.