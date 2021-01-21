أجمالي إصابات كورونا في موريتانيا يتجاوز 16 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفا و266 حالة.وذكرت الصحة الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الخميس - أنه جرى تسجيل 141 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات التعافي 14 ألفا و970 حالة.وأضاف البيان، أنه جرى تسجيل ثلاث وفيات جراء الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 410 حالات.