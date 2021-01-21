السودان يرحب باستثمار مصر في قطاع التعدين ببلاده





كشف وزير الطاقة والتعدين السوداني خيري عبدالرحمن، عن رغبة مصر في الاستثمار بقطاع التعدين في بلاده.وأكد عبد الرحمن،‏ أن السودان يرحب بالاستثمارات الخارجية في مجال المعادن، مشيرا إلى اكتمال (17) مربعا للاستثمار الآن وأن هذه المربعات الجديدة تحوي العديد من المعادن ذات القيمة الكبيرة تعود بالنفع للسودان والمستثمرين وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية.جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، مشددا على أن السودان غني بالموارد الطبيعية والعديد من الفرص للاستثمار في مجال المعادن المختلفة لاسيما في ظل انفتاح السودان على العالم والتحلل من القيود الأمريكية والدولية السابقة.من جانبها أكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية رغبة مصر في الاستثمار في السودان في مناجم الحديد، مؤكدةً ان الاهتمام بالحديد يأتي في إطار ازدهار صناعة الحديد في مصر.‏وأكدت نيفين جامع تفضيل مصر التعاون مع السودان للجوار وعمق العلاقات الازلية بين الشعبين الشقيقين والروابط المختلفة وتبادل المنافع لاسيما وأن السودان يتمتع بالثروات المعدنية الكبيرة.