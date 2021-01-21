رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يرحب باستثمار مصر في قطاع التعدين ببلاده

الخميس 21/يناير/2021 - 08:38 م
التعدين في السودان
التعدين في السودان
محمد عمر
طباعة
كشف وزير الطاقة والتعدين السوداني خيري عبدالرحمن، عن رغبة مصر في الاستثمار بقطاع التعدين في بلاده.

وأكد عبد الرحمن،‏ أن السودان يرحب بالاستثمارات الخارجية في مجال المعادن، مشيرا إلى اكتمال (17) مربعا للاستثمار الآن وأن هذه المربعات الجديدة تحوي العديد من المعادن ذات القيمة الكبيرة تعود بالنفع للسودان والمستثمرين وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، مشددا على أن السودان غني بالموارد الطبيعية والعديد من الفرص للاستثمار في مجال المعادن المختلفة لاسيما في ظل انفتاح السودان على العالم والتحلل من القيود الأمريكية والدولية السابقة.

من جانبها أكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية رغبة مصر في الاستثمار في السودان في مناجم الحديد، مؤكدةً ان الاهتمام بالحديد يأتي في إطار ازدهار صناعة الحديد في مصر.

‏وأكدت نيفين جامع تفضيل مصر التعاون مع السودان للجوار وعمق العلاقات الازلية بين الشعبين الشقيقين والروابط المختلفة وتبادل المنافع لاسيما وأن السودان يتمتع بالثروات المعدنية الكبيرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبد الهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية