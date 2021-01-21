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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التعاون الأوروبي تبحث إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:59 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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اختتمت آن ليند الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزيرة الخارجية السويدية زيارة رسمية إلى أوكرانيا استمرت يومين، لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية ومقرها فيينا، اليوم الخميس، أن الوزيرة دعت الجانبين المتصارعين في أوكرانيا إلى تكثيف جهودهما لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة، مشيرة إلى أن أوكرانيا هي أول زيارة لها بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الأوروبية، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الرئاسة السويدية للمساهمة في حل سلمي بما في ذلك الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

ولفت البيان الى أن الوزيرة السويدية التقت كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ونائب رئيس الوزراء ووزير إعادة دمج الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا أوليكسي ريزنيكوف، حيث أشادت بجهودهم لإيجاد حل سلمي للصراع.

وأكد البيان أن الوزيرة السويدية شددت من جديد على التزامها بالدفاع عن النظام الأمني الأوروبي ودعم الجهود من أجل حل سياسي مستدام في أوكرانيا وحولها بما يتماشى مع مبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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